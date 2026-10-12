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Ширвиндт признавал талант Михалкова, но не принимал его близость к власти

Ширвиндт признавал талант Михалкова, но не принимал его близость к власти

Александр Ширвиндт легко находил общий язык с людьми. С Михаилом Державиным его связывали больше шестидесяти лет дружбы, он тепло относился к Ольге Аросевой, Вере Васильевой и коллегам по Театру сатиры.

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