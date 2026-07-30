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"Версия папы из "Питер FM". Евгений Цыганов поздравил с 16-летием сына Андрея от Ирины Леоновой

"Версия папы из "Питер FM". Евгений Цыганов поздравил с 16-летием сына Андрея от Ирины Леоновой

29 июля сыну Евгения Цыганова Андрею исполнилось 16 лет. Звёздный отец опубликовал фото со своими детьми от Ирины Леоновой в личном блоге и поздравил сына.

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