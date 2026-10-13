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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Нью-Йорк», «Миннесота» и «Голден Стэйт» интересовались Беном Симмонсом, но не предложили ему контракт

« Нью-Йорк », « Миннесота » и « Голден Стэйт » проявляли интерес к Бену Симмонсу в межсезонье, однако ни одна из этих команд в итоге не предложила австралийцу контракт, сообщает Andscape.

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