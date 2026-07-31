Metro новости
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Metro новости

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Книжный обзор Metro: что почитать в августе 2026 года

Книжный обзор Metro: что почитать в августе 2026 года

Большой роман недели Наринэ Абгарян София возвращалась домой (18+) 2026. Астрель-СПб   "Metro" Фото: Аннотация: Эта история одной женщины, ровесницы XX века, охватывает несколько десятилетий и множество стран, от Армении, бывшей тогда частью Российской империи, до Китая.

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