Книжный обзор Metro: что почитать в августе 2026 года

Большой роман недели Наринэ Абгарян София возвращалась домой (18+) 2026. Астрель-СПб "Metro" Фото: Аннотация: Эта история одной женщины, ровесницы XX века, охватывает несколько десятилетий и множество стран, от Армении, бывшей тогда частью Российской империи, до Китая.
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