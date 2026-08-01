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Царьград

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Сотрудничают с НАТО: Хакеры обнародовали данные более 400 шпионов альянса. Приводим имена

Сотрудничают с НАТО: Хакеры обнародовали данные более 400 шпионов альянса. Приводим имена

Раскрыты данные агентов альянса. Хакеры обнародовали данные более 400 сотрудников разведки.Хакеры PalachPro, APTDesi и NoName057 заявили о взломе баз данных испанских правоохранительных органов и силовых структур НАТО.

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