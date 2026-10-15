Александр Лукашенко на совещании по итогам проверки боеготовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД заявил, что инцидент с вооруженными людьми на латвийской границе был постановкой, организованной латвийской стороной для получения финансирования от Евросоюза.
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