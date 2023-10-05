В Калуге перекроют улицу Октябрьскую

В Калуге 7 октября будет закрыто движение по участку улицы Октябрьской, сообщили в Горуправе. В связи с проведением ремонтных работ на кабельной линии в районе дома № 10 по улице Октябрьской будет полностью перекрыто движение транспортных средств 7 октября в период с с 9 до 16 часов.
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