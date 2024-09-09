Биолог: длительность стерилизации банок для солений составляет от 10 до 30 минут

При засолке и мариновании рекомендуется использовать именно лакированные жестяные крышки. Заготовки с низкой кислотностью, например варенья или компоты, можно закрывать нелакированными, посоветовал в беседе с RT кандидат биологических наук, доцент кафедры биотехнологии и технологии биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок.
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