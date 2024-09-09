RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 371 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Варлам Устрялов
    Пусть приезжают. Лишь бы не оставались, у нас их мутантов и так порядочно.Мишустин: поток т...
  • Чак
    У Сабчак миллиарды, а нищая Бузова выйдет и за меньше.Глава Hardcore FC...
  • Чак
    Если будут киллерами, то нормально, а так зачем.Зайцева и Слуцкая...

Биолог: длительность стерилизации банок для солений составляет от 10 до 30 минут

Биолог: длительность стерилизации банок для солений составляет от 10 до 30 минут

При засолке и мариновании рекомендуется использовать именно лакированные жестяные крышки. Заготовки с низкой кислотностью, например варенья или компоты, можно закрывать нелакированными, посоветовал в беседе с RT кандидат биологических наук, доцент кафедры биотехнологии и технологии биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх