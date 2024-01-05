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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маккиннон набрал 2+1 в игре с «Далласом» и делит с Кучеровым лидерство в гонке бомбардиров. У обоих по 64 очка в 39 матчах

Маккиннон набрал 2+1 в игре с «Далласом» и делит с Кучеровым лидерство в гонке бомбардиров. У обоих по 64 очка в 39 матчах

Форвард «Колорадо» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (5:4 ОТ).  В активе канадца стало 64 (22+42) очка в 39 играх в текущем сезоне.

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