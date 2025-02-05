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Царьград

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Пальмовое масло и мясной клей: Как проверить качество творога в домашних условиях

Пальмовое масло и мясной клей: Как проверить качество творога в домашних условиях

Употребление некачественного творога может привести к проблемам со здоровьем. Так как же проверить качество творога?Специалисты Роскачества нашли в твороге популярных марок запрещенную добавку - мясной клей.

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