Пальмовое масло и мясной клей: Как проверить качество творога в домашних условиях

Употребление некачественного творога может привести к проблемам со здоровьем. Так как же проверить качество творога?Специалисты Роскачества нашли в твороге популярных марок запрещенную добавку - мясной клей.
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