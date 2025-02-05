Путин принял Хинштейна в Кремле: о чем говорили политики и чего ждать курянам

МОСКВА, 5 февраля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном в Кремле, где были рассмотрены вопросы, связанные с выплатами компенсаций за утраченное имущество и возвратом земельных участков жителям приграничных районов.