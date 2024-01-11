Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 744 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Белов
    Автор пишет : ,,Французов это не смущает,, Зачем тогда столько много букв об этом ? Почему это должно смущать нас ? Ф...Геи начинают прав...
  • Игорь Василевский
    Молодцы персы! Гегемона и рожей в навоз!Иран конфисковал ...
  • Олег Тимофеев
    Пусть воруют я разрешаю. Пусть все увидят какие евреи экономисты с марксизмом ленинизмом?"Ща как заберём р...

"Чингисхан, Адам, Ева - это казахи"

"Чингисхан, Адам, Ева - это казахи"

Когда какой-нибудь казахстанский русофоб в очередной раз протрубит что-то непостижимое и непотребное, вижу порой обращение к российской аудитории - да и из Казахстана тоже - чего вы на них внимание обращаете! Это же городские сумасшедшие, их десять процентов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх