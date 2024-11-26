Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Надежда Кувыкина
    Как в грязь окунули... Один мат итп... Оно нам надо это... Любопытство сгубило)))Новый контрнаступ
  • Ingvar Bush
    А вы что-то знаете про большевиков???Да, в Киеве есть ...
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Тёмная фабрика на 280 тысяч машин в год

Тёмная фабрика на 280 тысяч машин в год

Чанъань — древний город в Китае, успевший побывать столицей нескольких китайских государств. В середине 8-го века, когда Пипин Короткий воевал с лангобардами на обезлюдевших руинах Римской империи, население Чанъаня уже составляло более 1 млн человек, что делало тогдашний центр империи Тан крупнейшим городом планеты.

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