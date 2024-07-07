Как легко и быстро выгнать навсегда тлю и муравьев со своего огорода Ольга ВайленкоЛетний сезон в России — это время активного садоводчества, когда многие заботятся о своих участках, стараясь обеспечить хороший урожай, рассказывает ПроГород.