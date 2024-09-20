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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Склонность к капризам в еде — это, в значительной степени, генетическая черта, которая проявляется с детства и сохраняется в подростковом возрасте

Новое исследование, проведённое учёными из Университетского колледжа Лондона (University College London), Королевского колледжа Лондона (King’s College London) и Университета Лидса (University of Leeds), показало, что склонность к определённым продуктам в еде во многом зависит от генов.

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