Склонность к капризам в еде — это, в значительной степени, генетическая черта, которая проявляется с детства и сохраняется в подростковом возрасте

Новое исследование, проведённое учёными из Университетского колледжа Лондона (University College London), Королевского колледжа Лондона (King’s College London) и Университета Лидса (University of Leeds), показало, что склонность к определённым продуктам в еде во многом зависит от генов.
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