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Захарова: атаки Украины на «Москва-Сити» и теракты в башнях-близнецах очень похожи

Захарова: атаки Украины на «Москва-Сити» и теракты в башнях-близнецах очень похожи

Террористические методы, которые при атаках на «Москва-Сити» использовала Украина, можно сравнить с терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

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Комментарии
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Виктор Геманов
И сколько лет мы будем &quot;жевать сопли&quot;, гуманно сдерживаясь от ответных ударов по центрам принятия решений? Сколь долго мы будем подсчитывать, сколько  беспилотников прорвалось к Москве? В конце концов,, насколько  безразличны нам  кровь и разрушения в Белгородской, Брянской и прочих областях России, подвергающихся постоянным обстрелам?Кто даст ответ?
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