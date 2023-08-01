Захарова: атаки Украины на «Москва-Сити» и теракты в башнях-близнецах очень похожи
Террористические методы, которые при атаках на «Москва-Сити» использовала Украина, можно сравнить с терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Комментарии
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И сколько лет мы будем "жевать сопли", гуманно сдерживаясь от ответных ударов по центрам принятия решений? Сколь долго мы будем подсчитывать, сколько беспилотников прорвалось к Москве? В конце концов,, насколько безразличны нам кровь и разрушения в Белгородской, Брянской и прочих областях России, подвергающихся постоянным обстрелам?Кто даст ответ?
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