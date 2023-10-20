Мэрия Перми ввела режим ЧС в одном доме

Администрация Перми ввела режим чрезвычайной ситуации в жилом доме на улице Куйбышева, 68. Из-за угрозы внезапного обрушения жителям необходимо покинуть свои квартиры, сообщает в своем telegram-канале мэрия города.
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