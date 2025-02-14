В России отреагировали на заявление США о подготовке к шокирующей сделке по Украине

О шокирующей сделка по Украине, о которой заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, знает только президент США Дональд Трамп и его команда, убежден первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии