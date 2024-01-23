Нет никакой пользы от ЛФК после вывиха плеча – BMJ

Регулярное направление пациентов на индивидуальную программу лечебной физкультуры (ЛФК) после вывиха плеча не лучше, чем один сеанс консультации, использование вспомогательных материалов и возможность самостоятельно обратиться к ЛФК, говорится в клиническом исследовании, опубликованном в научном журнале BMJ.