Агератум (Ageratum) ― это представитель семейства астровые. В природе такое растение можно повстречать в Центральной и Северной Америке, Восточной Индии.
Агератум
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Агератум (Ageratum) ― это представитель семейства астровые. В природе такое растение можно повстречать в Центральной и Северной Америке, Восточной Индии.