Пелоси предрекла Байдену проигрыш на выборах

Global Look Press/Sarah Silbiger via CNP/Consolidated News Photos Бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в частном порядке заявила действующему президенту США и кандидату на выборах Джо Байдену, что он не сможет победить своего оппонента Дональда Трампа, об этом свидетельствуют данные опросов.