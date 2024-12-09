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Сирия: что нужно делать при попытке госпереворота? Но не только

Сирия: что нужно делать при попытке госпереворота? Но не только

Сирия должна ударить ракетами по руководству Израиля, по ЦРУ или еще лучше по резиденции Сороса, Ротшильдов или кто там за этим стоит.

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