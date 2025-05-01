Еду я, значит, из офиса одного сегодня - а пробки нынче суровые, но не такие суровые, как будут завтра, когда дороги пополнятся вожделеющими шашлыка дачниками.
Не мытьём, так катаньем Россия добьется своего
Комментарии
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Борис Тросницкий
Одной из основных задач СВО декларировалось уничтожение нацистского режима на Украине. Уважаемому Автору не приходит в голову, что его собственная идеология, если еще не нацистская, то близка к ней? И что делать с ненацистами, которых хватает? Нет, я понимаю, РФ сегодня капиталистическое государство, а капитализм склонен к скатыванию в фашизм, чьей разновидностью нацизм и является. Но тогда не надо либо декларировать борьбу с нацизмом, либо не допускать скатывания в него своих граждан. Котлеты, как говорится, отдельно, а мухи-отдельно. Или вы мне хотите возразить, что Россия, испытав на себе пару поколений назад всю мерзость фашизма, сама ни в коем разе? Тогда напомню вам про ту же Украину, которая тоже на себе испытала. И про Израиль могу напомнить, чья идеология от нацистской отличается только названием. Это у каждого из перечисленных и получается «я Зевс, мне можно, а вот быку нельзя». Ну, или то же украинское «а нас за что?».
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3 час.
Владимир Соловьев
ТРАМПУ НУЖЕН МИРНЫЙ ПРОЦЕСС ДЛЯ ТОГО , ЧТО БЫ США, А НЕ ЕВРОПА ВОШЛА В УКРАИНУ И ТАМ ОСТАТЬСЯ НАВСЕГДА, НА ИСТОРИЧЕСКИХ ЗЕМЛЯХ РОССИИ, С РАКЕТАМИ СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ.
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3 час.
Алекс Сэм
ХЗ, что-то вверху за договорняки были, но почему-то мы ,то есть Россия не пытались решить вопрос с хохлами когда они были слабыми. А сейчас два реально братских народа режут друг друга, то есть мы совершаем геноцид славян собственными руками. Это конечно не умаляет заслуг наших бойцов. Но странностей в этом очень много...
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21 мин.
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