Не мытьём, так катаньем Россия добьется своего

Борис Тросницкий

Одной из основных задач СВО декларировалось уничтожение нацистского режима на Украине. Уважаемому Автору не приходит в голову, что его собственная идеология, если еще не нацистская, то близка к ней? И что делать с ненацистами, которых хватает? Нет, я понимаю, РФ сегодня капиталистическое государство, а капитализм склонен к скатыванию в фашизм, чьей разновидностью нацизм и является. Но тогда не надо либо декларировать борьбу с нацизмом, либо не допускать скатывания в него своих граждан. Котлеты, как говорится, отдельно, а мухи-отдельно. Или вы мне хотите возразить, что Россия, испытав на себе пару поколений назад всю мерзость фашизма, сама ни в коем разе? Тогда напомню вам про ту же Украину, которая тоже на себе испытала. И про Израиль могу напомнить, чья идеология от нацистской отличается только названием. Это у каждого из перечисленных и получается «я Зевс, мне можно, а вот быку нельзя». Ну, или то же украинское «а нас за что?».