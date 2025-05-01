Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 112 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Перин
    Не значит, а так и есть. Развели полицаев, а нужно было СОВЕТСКУЮ милицию восстанавливать. Я вот не помню, чтоб у нас...Восьмиклассник-зд...
  • Алекс Сэм
    ХЗ, что-то вверху за договорняки были, но почему-то мы ,то есть Россия не пытались решить вопрос с хохлами когда они ...Не мытьём, так ка...
  • Дмитрий Иванов
    Никита Сергеевич Хрущёв постаралсяСталинград в окре...

Не мытьём, так катаньем Россия добьется своего

Не мытьём, так катаньем Россия добьется своего

Еду я, значит, из офиса одного сегодня - а пробки нынче суровые, но не такие суровые, как будут завтра, когда дороги пополнятся вожделеющими шашлыка дачниками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Борис Тросницкий
Одной из основных задач СВО декларировалось уничтожение нацистского режима на Украине. Уважаемому Автору не приходит в голову, что его собственная идеология, если еще не нацистская, то близка к ней? И что делать с ненацистами, которых хватает? Нет, я понимаю, РФ сегодня капиталистическое государство, а капитализм склонен к скатыванию в фашизм, чьей разновидностью нацизм и является. Но тогда не надо либо декларировать борьбу с нацизмом, либо не допускать скатывания в него своих граждан. Котлеты, как говорится, отдельно, а мухи-отдельно. Или вы мне хотите возразить, что Россия, испытав на себе пару поколений назад всю мерзость фашизма, сама ни в коем разе? Тогда напомню вам про ту же Украину, которая тоже на себе испытала. И про Израиль могу напомнить, чья идеология от нацистской отличается только названием. Это у каждого из перечисленных и получается «я Зевс, мне можно, а вот быку нельзя». Ну, или то же украинское «а нас за что?».
Ответить
3 час.
Владимир Соловьев
ТРАМПУ НУЖЕН МИРНЫЙ ПРОЦЕСС ДЛЯ ТОГО , ЧТО БЫ США, А НЕ ЕВРОПА ВОШЛА В УКРАИНУ И ТАМ ОСТАТЬСЯ НАВСЕГДА, НА ИСТОРИЧЕСКИХ ЗЕМЛЯХ РОССИИ, С РАКЕТАМИ СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ.
Ответить
3 час.
Алекс Сэм
ХЗ, что-то вверху за договорняки были, но почему-то мы ,то есть Россия не пытались решить вопрос с хохлами когда они были слабыми. А сейчас два реально братских народа режут друг друга, то есть мы совершаем геноцид славян собственными руками. Это конечно не умаляет заслуг наших бойцов. Но странностей в этом очень много...
Ответить
21 мин.
наверх