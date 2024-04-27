Акция «Бессмертный полк» для жителей Кургана пройдет в онлайн-формате

В 2023 году всенародная акция «Бессмертный полк» вновь пройдет в онлайн-формате. Но помимо размещения портретов героев на виртуальной платформе появились и новые возможности отдать дань памяти своим родственникам, участвовавшим в Великой Отечественной войне.