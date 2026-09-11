США предложили не сильно регулировать ИИ

США на проходящей встрече министров инноваций G20 в Северной Каролине продвигают подход, при котором государства не должны создавать отдельное жесткое регулирование искусственного интеллекта (ИИ) без необходимости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым