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Рахимов не считает, что Акинфеев «уже не тот»: «Это лидер, профессионал, от ошибок никто не застрахован»

– Есть мнение, что Акинфеев уже не тот… Разделяете? – Не разделяю. Кто не ошибается? Если вы найдете людей, которые не ошибаются, то я бы с удовольствием познакомился.

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