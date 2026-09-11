Не хватает денег на билет домой: что случилось с королем гламура Сергеем Зверевым

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Не король гламура, а ряженая обезьяна.
Его здесь кто то ждёт умерла так умерла
Была примадонна, есть поп-король, а теперь еще появился король гламура... Все для быдла.