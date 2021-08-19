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Хватит "кошмарить" русских! Русофобов перестанут пускать в Россию

Хватит "кошмарить" русских! Русофобов перестанут пускать в Россию

"Единая Россия" подготовила проект закона, запрещающего въезд на территорию России иностранцам, проявившим ненависть или вражду к русскому народу, русскоязычному населению иных стран, а также оскорбившим ветеранов Великой Отечественной войны.

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