Хватит "кошмарить" русских! Русофобов перестанут пускать в Россию

"Единая Россия" подготовила проект закона, запрещающего въезд на территорию России иностранцам, проявившим ненависть или вражду к русскому народу, русскоязычному населению иных стран, а также оскорбившим ветеранов Великой Отечественной войны.
"Единая Россия" подготовила проект закона, запрещающего въезд на территорию России иностранцам, проявившим ненависть или вражду к русскому народу, русскоязычному населению иных стран, а также оскорбившим ветеранов Великой Отечественной войны.
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