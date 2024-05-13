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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Индиана» победила «Нью-Йорк» с разницей 32 очка в 4-м матче. Это 2-й результат в истории «Пэйсерс» в плей-офф

Это второй результат в истории «Пэйсерс» в плей-офф. В апреле 2018 года команда выиграла у «Кливленда» с рекордной для себя разницей 34 очка.

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