Тайные похороны Сталина: как Хрущёв закопал мумию «вождя народов»

В 1961 году тело Иосифа Сталина, умершего 8 лет назад, было вынесено из Мавзолея. Эта операция представляла значительные трудности для правящей элиты, и после переноса тела Сталина из усыпальницы чиновникам предстояло выполнить еще много работы.