Кубань отметила 89-летие: Бурлачко назвал регион драйвером России

Краснодарский край отметил 89 лет со дня своего образования. Торжества по этому случаю прошли 13 сентября, а с праздником жителей региона поздравил председатель Законодательного собрания Юрий Бурлачко.
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