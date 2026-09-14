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Царьград

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Кубань отметила 89-летие: Бурлачко назвал регион драйвером России

Кубань отметила 89-летие: Бурлачко назвал регион драйвером России

Краснодарский край отметил 89 лет со дня своего образования. Торжества по этому случаю прошли 13 сентября, а с праздником жителей региона поздравил председатель Законодательного собрания Юрий Бурлачко.

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