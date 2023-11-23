Мехико. Древние каналы ацтеков

Моё первое утро в Мехико обещало насыщенный день. Прежде всех дел мне не терпелось попасть на Каналы ацтеков, для этого надо ехать в район столицы Сочимилько, куда собиралась накануне вечером, как только прилетела в столицу Мексики.
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