Лавров назвал заявление Байдена о ядерном оружии попыткой заработать очки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о готовности Вашингтона к переговорам с Москвой, Пекином и Пхеньяном о сокращении ядерного вооружения без предварительных условий.
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