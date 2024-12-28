На атомном ледоколе «Якутия» подняли государственный флаг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря, ФедералПресс. На Балтийском заводе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага на универсальном атомном ледоколе «Якутия».
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