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Царьград

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Забайкалье вдвое обогнало прошлый год по сбору зерна

Забайкалье вдвое обогнало прошлый год по сбору зерна

В Забайкалье к середине уборочной кампании зерновые обмолочены на 10,9 тыс. га, что вдвое превышает прошлогодние темпы на ту же дату.

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