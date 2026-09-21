Забайкалье вдвое обогнало прошлый год по сбору зерна

В Забайкалье к середине уборочной кампании зерновые обмолочены на 10,9 тыс. га, что вдвое превышает прошлогодние темпы на ту же дату.
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