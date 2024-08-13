В российском городе разгромили около 30 могил

В городе Мыски Кемеровской области неизвестные разгромили около 30 могил. В полицию обратились родственники, которые приезжали на кладбище к своим близким, сообщили в Telegram-канале регионального УМВД России.
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