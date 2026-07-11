Сказка для двоих
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Сказка для двоих

186 614 подписчиков

Я планирую родить от вашего супруга, но без штампа в паспорте это слишком рискованное предприятие

Я планирую родить от вашего супруга, но без штампа в паспорте это слишком рискованное предприятие

Молодая женщина вошла в просторный кабинет и, не дожидаясь разрешения, уверенно опустилась в кожаное кресло напротив хозяйки офиса.

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Комментарии
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мария тинус
То есть, София и Виктория вас не смущают, а Маркус выглядит подозрительно, потому что не Марк? Страшная тайна (никому не говорите): все три имени ни разу не русские))) Греция, Римская империя, малость Иудея...
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4 н.
Ингерман Ланская
чё, правда? а ещё, кроме вас, кто-то про Это знает??? вы это в какой-то тайной книге прочитали? ..или вам видение было???
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4 н.
ВИ
Виктория Иванова
На картинке Виктория вылитая Вандербильдиха! Тьфу! Перепутала. Клинтониха!
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3 н.