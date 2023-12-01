Сальдо: ВСУ бьют западными ракетами по тыловым городам Херсонщины

Руководитель Херсонщины Владимир Сальдо поделился информацией о том, что нацистские формирования киевского режима задействовали получаемое от держав Запада ракетное вооружение ради нанесения ударов по инфраструктурной сфере расположенных в тылу региона городов и посёлков.
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