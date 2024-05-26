Sony в партнерстве с турецкой студией создает игру по тюркской мифологии – это будет игра с магией от 1-го лицаTCMFGames сообщает о том, что Sony в партнерстве с турецкой студией Shadowfall работает над приключенческой игрой, которая основана на тюркской мифологии.