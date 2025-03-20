Генпрокурор США назвала организованными акты вандализма против Tesla

Власти США считают спланированными акты вандализма по отношению к автовладельцам и дилерским центрам марки Tesla, а также преследование американского бизнесмена и главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска.
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