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Генпрокурор США назвала организованными акты вандализма против Tesla

Генпрокурор США назвала организованными акты вандализма против Tesla

Власти США считают спланированными акты вандализма по отношению к автовладельцам и дилерским центрам марки Tesla, а также преследование американского бизнесмена и главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска.

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