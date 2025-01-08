Ночью БПЛА противника атаковали нефтебазу в городе Энгельс Саратовской области. По словам губернатора области Романа Бусаргина, есть попадание обломков БПЛА на промышленный объект.
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Ночью БПЛА противника атаковали нефтебазу в городе Энгельс Саратовской области. По словам губернатора области Романа Бусаргина, есть попадание обломков БПЛА на промышленный объект.
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