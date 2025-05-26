«Воспитание без насилия - закон!» - официальная реакция по делу о пострадавшей в детском саду девочке

Национальное управление по защите детей и семьи (ANPCV) призывает к проведению прозрачного расследования инцидента, связанного с применением насилия в отношении ребёнка в одном из детских садов населённого пункта Цынцарены, район Анений Ной.
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