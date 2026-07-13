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Происшествия

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В ВККС направлено представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кызылского городского суда Республики Тыва

В ВККС направлено представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кызылского городского суда Республики Тыва

Председателем Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкиным А.И. в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации направлено представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кызылского городского суда Республики Тыва Азияны Монгуш по ч.

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