В ВККС направлено представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кызылского городского суда Республики Тыва

Председателем Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкиным А.И. в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации направлено представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кызылского городского суда Республики Тыва Азияны Монгуш по ч.
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