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Франция бросает вызов России в Африке: Макрон ухватился за последнюю соломинку

Франция бросает вызов России в Африке: Макрон ухватился за последнюю соломинку

Luc Nobout/Globallookpress   Вчера 1,6K прочитали Франция бросает вызов России в Африке. Эммануэль Макрон ухватился за последнюю соломинку, надеясь свалить последствия своих ошибок на Москву.

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