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  • ПВО
    ТЕБЯ ТУДА ЗАБРОСИТЬ В ЭТО ВРЕМЯ И ПОСМОТРЕТЬ, ЧТО ЗАПОЁШЬ КОГДА ЗА САРАЙ ПОВЕДУТ. ТЫ ВОПРОС АРМИИ ЗАДАЙ, как так вышл...«Указывали на дом...
  • bekar1946 baf
    На Брянщине еще лет 10 после войны вылавливали полицаев и прилюдно вешали. Думаю, так же надо поступать с предателями...«Указывали на дом...
  • Александр Третьяк
    Это те кто в годы ВВО становились полицаями«Указывали на дом...

«Указывали на дома, где жили бойцы СВО, их сжигали»: часть жителей Курской области помогала ВСУ

«Указывали на дома, где жили бойцы СВО, их сжигали»: часть жителей Курской области помогала ВСУ

БлокнотРУ Часть жителей Курской области «пресмыкалась перед бойцами ВСУ и стала предателями» - сообщила российская общественница Анастасия Кашеварова.

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Комментарии
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Александр Третьяк
Это те кто в годы ВВО становились полицаями
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23 мин.
bekar1946 baf
На Брянщине еще лет 10 после войны вылавливали полицаев и прилюдно вешали. Думаю, так же надо поступать с предателями и на Курщине
Ответить
12 мин.
П
ПВО
ТЕБЯ ТУДА ЗАБРОСИТЬ В ЭТО ВРЕМЯ И ПОСМОТРЕТЬ, ЧТО ЗАПОЁШЬ КОГДА ЗА САРАЙ ПОВЕДУТ. ТЫ ВОПРОС АРМИИ ЗАДАЙ, как так вышло, что уснули люди в России. а проснулись в хохляндии? Хорошо звиздеть, когда не страшно! А эти общественники, если под автомат поставить, они из себя Зою Космодемьянскую точно строить  не будут, а других обвиняют. Такие как эта общественница и участвовали в воровстве денег с укреплений.
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6 мин.
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