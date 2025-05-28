«Указывали на дома, где жили бойцы СВО, их сжигали»: часть жителей Курской области помогала ВСУ

П

ПВО

ТЕБЯ ТУДА ЗАБРОСИТЬ В ЭТО ВРЕМЯ И ПОСМОТРЕТЬ, ЧТО ЗАПОЁШЬ КОГДА ЗА САРАЙ ПОВЕДУТ. ТЫ ВОПРОС АРМИИ ЗАДАЙ, как так вышло, что уснули люди в России. а проснулись в хохляндии? Хорошо звиздеть, когда не страшно! А эти общественники, если под автомат поставить, они из себя Зою Космодемьянскую точно строить не будут, а других обвиняют. Такие как эта общественница и участвовали в воровстве денег с укреплений.