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Закон, порядок, государство

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Начальник регионального УМВД поздравил победителей конкурса «Полицейский дядя Степа»

Церемония награждения детей, принявших участие во всероссийском конкурсе детского творчества МВД России, состоялась в музее истории Управления МВД России по Забайкальскому краю.

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