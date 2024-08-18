Евродепутат от Польши обвинил оппозицию в финансовых махинациях

Финансирование избирательной кампании партии «Право и справедливость» в 2023 году — это не только коррупция, но и уголовное дело, заявил евродепутат от польской партии «Гражданская платформа» Михал Щерба 18 августа, сообщает Польское агентство печати.
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