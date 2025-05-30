Бастрыкин проконтролирует дело об обмане ветерана ВОВ в Петербурге на 43 миллиона рублей

Мужчина отдал сбережения злодеям через курьера Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела о мошенничестве, в результате которого 91-летний житель Петербурга лишился 43 млн рублей.
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