Провизор Крутикова: зверобой, валериана и пустырник влияют на работу лекарств

Некоторые садовые растения вступают в опасное взаимодействие с лекарствами. Чаще всего проблемы возникают с тремя растениями: зверобой активирует ферменты печени, которые ускоряют расщепление многих лекарств, а валериана и пустырник при взаимодействии с седативными препаратами могут вызвать непредсказуемую реакцию: как усилить седативное действие, так и наоборот — привести к перевозбуждению нервной системы.