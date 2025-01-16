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    Что то очень много скандалов с чиновниками из Краснодара.Мать погибшего бо...
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Мать погибшего бойца вступилась за чиновника из Краснодара, которому не понравился запах от гробов ветеранов СВО

Мать погибшего бойца вступилась за чиновника из Краснодара, которому не понравился запах от гробов ветеранов СВО

Женщина утверждает, что неизвестные просили опубликовать компромат на оскорбившего ее чиновникаЗа месяц глава Тимашевского района Краснодарского края Андрей Палий стал известен на всю Россию после двух скандальных высказываний в адрес родни погибших на СВО бойцов.

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Комментарии
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АР
Александр Робертус
Что то очень много скандалов с чиновниками из Краснодара.
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