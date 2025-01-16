Мать погибшего бойца вступилась за чиновника из Краснодара, которому не понравился запах от гробов ветеранов СВО

Женщина утверждает, что неизвестные просили опубликовать компромат на оскорбившего ее чиновникаЗа месяц глава Тимашевского района Краснодарского края Андрей Палий стал известен на всю Россию после двух скандальных высказываний в адрес родни погибших на СВО бойцов.